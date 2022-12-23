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01:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов назвал причиной падения рубля рост импорта

Текущее ослабление рубля в основном связано с ростом импорта в Россию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также заявил, что ограничения на российские энергоресурсы оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

ЦБ: $ 72.1306   +1.60 € 76.6446   +1.55 ММВБ: $ 68.9500   -2.04 € 73.5500   -2.05
Источник: Reuters

«Импорт, во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого (слабеет рубль.— “Ъ”). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель и действует с 5 декабря. Потолок цен на газ в ЕС составит €180 за 1 MВт•ч или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м и начнет действовать при ряде условий с 15 февраля 2023 года.

По его словам, потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год. «У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год.— “Ъ”), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году», — заявил глава Минфина.

Он отметил, что его ведомство не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в этом году. Эти операции могут начаться в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом.

Рубль начал слабеть с начала текущей недели. Курс доллара 22 декабря превысил 72 ₽, обновив максимум с 28 апреля. Евро впервые с 27 апреля подскочил до 77 ₽. Ближе к вечеру рубль снова начал расти. На 17:24 мск доллар опустился на 2,89%, до 68,94 ₽/$, евро к 17:17 мск падал до 73,99 ₽/€.

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