Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Зампред правительства напомнил о готовящемся указе президента.
«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — сказал Новак.
«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500−700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов», — добавил вице-премьер.
Новак уточнил, что речь идет о незначительном объеме, но тем не менее «такие риски существуют».
Владимир Путин сообщал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.