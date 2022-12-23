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07:18 (мск), источник: © РИА Новости

Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: AP 2022

Зампред правительства напомнил о готовящемся указе президента.

«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — сказал Новак.

По его словам, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти.

«В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500−700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов», — добавил вице-премьер.

Новак уточнил, что речь идет о незначительном объеме, но тем не менее «такие риски существуют».

Владимир Путин сообщал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

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