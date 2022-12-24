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24 декабря, источник: RT на русском

Генконсул: всех застрявших в Хургаде россиян отправили на родину

Все россияне, которые были вынуждены задержаться в египетском городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, отправлены на родину альтернативными авиарейсами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил ТАСС генконсул в Хургаде Виктор Воропаев.

«Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly», — сказал он.

Мероприятия по отправке россиян, «не по своей воле задержавшихся в Хургаде», завершены, добавил дипломат.

На прошлой неделе авиакомпания iFly была вынуждена отменить выполнение рейсов в Египет по 19 декабря из-за ограничений на использование воздушного пространства ряда стран.

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