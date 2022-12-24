Генконсул: всех застрявших в Хургаде россиян отправили на родину

Об этом сообщил ТАСС генконсул в Хургаде Виктор Воропаев.
«Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly», — сказал он.
Мероприятия по отправке россиян, «не по своей воле задержавшихся в Хургаде», завершены, добавил дипломат.
На прошлой неделе авиакомпания iFly была вынуждена отменить выполнение рейсов в Египет по 19 декабря из-за ограничений на использование воздушного пространства ряда стран.