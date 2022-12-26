Новак назвал открытым для российского СПГ рынок ЕС

«Даже сейчас этот рынок (ЕС — прим. ТАСС) не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров», — сказал Новак.
Вице-премьер отметил, что в Европе сохраняется дефицит газа, поэтому Россия готова возобновить поставки в Европу по газопроводу Ямал — Европа. Также РФ ведет переговоры об увеличении поставок через Турцию после создания хаба в этой стране. «Европейский рынок остается актуальным, так как дефицит газа сохраняется, а у нас есть все возможности для возобновления поставок. Например, незадействованным остается трубопровод Ямал — Европа, остановленный по политическим мотивам», — отметил Новак.
Сейчас Россия осуществляет поставки трубопроводного газа через «Турецкий поток», который работает на полную мощность, украинский маршрут поставляет в Европу 42 млн кубометров газа в сутки — около одной трети от прописанных в контракте объемов по перекачке.
«Сейчас также обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба, идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями», — добавил он.
Новак также отметил, что заявки от европейских потребителей по увеличению поставок газа идут постоянно. «На сегодняшний день можно уверено говорить, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернулась масштабная кампания, которая завершилась диверсионными актами против “Северных потоков”, — добавил он.