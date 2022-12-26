Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
43Кого мы потеряли в 2022 году
Популярное за сутки
Трое военных погибли при падении дрона в Саратовской области
Казахстан отказался помогать России обходить санкции
Politico узнала условие США для передачи Украине ЗРК Patriot
13:05 (мск), источник: РБК

Глава Минстроя открыл восстановленные дома в Мариуполе и Волновахе

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили восстановленные здания в Мариуполе и Волновахе и открыли их для местных жителей. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
4
фотографии

В Мариуполе после реконструкции открылась школа № 27. Файзуллин и Пушилин посетили новые строящиеся микрорайоны города и вручили жителям ключи от пяти квартир.

В Волновахе министр и врио главы республики отдали ключи от десяти квартир. Строители, подрядные организации и профильные ведомства ДНР получили награды, говорится в сообщении Минстроя в телеграм-канале.

В мае в ведомстве появился специальный департамент по восстановлению ЛНР и ДНР. В пресс-службе ведомства рассказали РБК, что в рамках новой структуры министерства учтены в том числе функции «по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности». В департаменте учтены функции по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которую прежде курировало Минэкономразвития.

В конце июля президент Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Марата Хуснуллина о выдаче жилищных сертификатов жителям Донецкой и Луганской республик в случае, если они не захотят ждать восстановления своих домов, разрушенных в ходе боевых действий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин ответил на введение потолка цен на нефть
Стало известно, чего не смог добиться Зеленский в ходе встречи с Байденом
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило об уничтожении двух боевых машин для HIMARS
Лавров заявил о нежелании Запада и Киева идти на компромиссы
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХстроительство