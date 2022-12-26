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21:29 (мск), источник: ТАСС

Украина с 1 января на 18,3% повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, следует из данных на сайте российской компании «Транснефть».

Источник: Reuters

С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €2,1 — до €13,6 за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%.

В ноябре Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» сообщал, что украинская компания с 1 января 2023 года собирается поднять тариф на транспортировку нефти по участку нефтепровода «Дружба» на территории страны. Причиной подобных действий называется повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин тогда сообщал ТАСС, что компания получила письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов в 2023 году, готовила обращение в правительственные структуры.

Предыдущее повышение тарифа на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины произошло 1 апреля 2022 года. Тогда Украина подняла тариф на треть — до €11,5 за тонну.

О нефтепроводе

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

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