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01:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции

Замепредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор будет повышать ключевую ставку, если это потребуется для стабилизации инфляции на уровне 4% к 2024 году. Он сообщил, что Центробанк пока не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений. По словам Заботкина, российская экономика к 2024 году стабилизируется «на новой траектории устойчивого роста» и сможет вернуться на уровни прошлого года в 2025 году.

Источник: Агентство «Москва»

«Есть понимание, что, если это потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем. Для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация тех проинфляционных рисков, о которых совет директоров говорил по итогам декабрьского заседания», — сказал Заботкин в интервью РБК.

Он отметил наличие в России повышенных инфляционных ожиданий и дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях. Зампред ЦБ напомнил о сохраняющихся логистических ограничениях и ограничениях на импорт.

«Есть несколько более высокая траектория бюджетного дефицита. И, помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов то, что внешние условия, внешнеэкономическая конъюнктура за последние недели стала несколько менее благоприятной», — сказал Алексей Заботкин.

По его словам, в совокупности это создает «большой букет» проинфляционных факторов.

«Но необходимость повышения ставки будет обусловливаться тем, в какой комбинации, в каком объеме они в итоге будут реализовываться в 2023 году. Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, что повышения ставки не понадобится», — заявил замглавы Банка России.

Последний раз Центробанк РФ снижал ключевую ставку 16 сентября — до 7,5%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 16 декабря заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. Весной показатель может опуститься ниже 4%, считает глава ЦБ. По оценке регулятора, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении. Согласно прогнозам, в 2023 году годовая инфляция достигнет уровня 5−7%.

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