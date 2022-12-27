В ЦБ допустили повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции

«Есть понимание, что, если это потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем. Для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация тех проинфляционных рисков, о которых совет директоров говорил по итогам декабрьского заседания», — сказал Заботкин в интервью РБК.
Он отметил наличие в России повышенных инфляционных ожиданий и дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях. Зампред ЦБ напомнил о сохраняющихся логистических ограничениях и ограничениях на импорт.
«Есть несколько более высокая траектория бюджетного дефицита. И, помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов то, что внешние условия, внешнеэкономическая конъюнктура за последние недели стала несколько менее благоприятной», — сказал Алексей Заботкин.
По его словам, в совокупности это создает «большой букет» проинфляционных факторов.
«Но необходимость повышения ставки будет обусловливаться тем, в какой комбинации, в каком объеме они в итоге будут реализовываться в 2023 году. Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, что повышения ставки не понадобится», — заявил замглавы Банка России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 16 декабря заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. Весной показатель может опуститься ниже 4%, считает глава ЦБ. По оценке регулятора, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении. Согласно прогнозам, в 2023 году годовая инфляция достигнет уровня 5−7%.