Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
Популярное за сутки
МИД РФ заявил об «угрозе устранения» президента со стороны США
Что известно об атаке украинского дрона на аэродром в Энгельсе
МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова
Главное
Спецоперация на Украине
12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Банк «Открытие» продан ВТБ

Банк России сообщил, что вышел из капитала банка «ФК Открытие». ВТБ в полном объеме заплатил за 100% акций.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что цена покупки составит 340 млрд руб. 233,1 млрд руб. планировалось оплатить денежными средствами, 106,8 млрд — облигациями федерального займа. Ранее «Ъ» писал, что капитал группы составляет порядка 550 млрд руб. Затраты на санацию, по признанию властей, составили 555 млрд руб. Независимый оценщик АО ДРТ оценивал рыночную стоимость акций «Открытия» в диапазоне 328−374 млрд руб.

Новым председателем правления банка «Открытие», как и писал «Ъ», станет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления Центробанка Михаил Алексеев. Михаил Задорнов покинет должность в начале 2023 года.

Михаил Беляев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «У тех, кто уехал, больше свободы». Мигранты — об оставшихся россиянах
Увольняла без жалости. Как кризис сыграл на руку бизнесвумен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБэкономика