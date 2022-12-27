Минфин повысил минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей

«Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 л готовой продукции», — говорится в документе.
Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем через десять дней со дня его официального опубликования.
Прежним приказом от 7 октября 2020 года устанавливалась розничная цена на игристое вино не ниже 169 рублей за 0,75 л.
30 ноября стало известно, что средняя цена отечественного шампанского в этом году составит 350 рублей. За год стоимость изменилась на 20%, уточнили эксперты. В основном это связано с тем, что изготовители используют импортные составляющие — пробку, бумагу и клей для этикетки и др.
Ранее в этот день сообщалось, что в России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина. Как узнали «Известия», по оценкам производителей, она может составить менее 239 рублей. Введение такого механизма рассматривают в Минфине.