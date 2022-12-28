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02:50 (мск), источник: Известия

Банки запускают кешбэк за покупки по СБП

Российские банки вводят кешбэки за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП), выяснили «Известия».

Источник: Известия

Кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-Банк, сообщил «Известиям» его представитель. Он уточнил: к акции уже присоединились магазины электроники re: Store, Samsung и Xiaomi.

Систему вознаграждений в СБП в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023-го) также запустил банк «Синара». В кредитной организации подчеркнули, что потребители получат 1,5% от суммы покупки рублями на счет.

С начала 2023 года полноценную программу вознаграждения за платежи по QR-кодам запустит МКБ, рассказали в банке. С 1 января клиентам будет начисляться кешбэк за операции через СБП на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей в месяц. В кредитной организации уточнили: размер будет варьироваться от 1 до 7% в зависимости от выбранной категории.

Подобные меры прорабатывают в ВТБ, «Открытии» и Абсолют Банке.

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