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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд рублей

Объем реструктуризации кредитов мобилизованным и членам их семей оказался в два раза ниже, чем планировал Центробанк в сентябре. В общей сложности это коснулось 155 тыс. кредитов на 58,8 млрд руб., сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

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Источник: РИА "Новости"

По данным регулятора, уровень реструктуризации сейчас «существенно ниже, чем в пандемию». В потребкредитовании реструктурировано 2,2% задолженности (+0,2 процентного пункта за ноябрь), во время пандемии показатель доходил до 5,5% от портфеля.

«В ипотечном кредитовании доля реструктуризаций растет медленнее, чем в потребительском, на 1 декабря 2022 года реструктурирован всего 1% портфеля (4,4% — в пандемию)», — сказала госпожа Данилова «Известиям».

В начале октября в России вступил в силу закон, который дает право мобилизованным и членам их семей оформить кредитные каникулы. По данным на конец октября, мерой поддержки воспользовались для 101,5 тыс. кредитов на 45,4 млрд руб.

По данным Банка России, которые были опубликованы на прошлой неделе, в ноябре общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. штук. Этот результат на 8,4% ниже предшествующего месяца, однако сравним со средним показателем за третий квартал (184,1 тыс.) и в 1,7 раза ниже показателя первых четырех месяцев действия программы (301,2 тыс.).

Леонид Уварчев

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