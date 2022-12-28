10:55 (мск), источник: ТАСС
В ЦРПТ назвали цену самой дорогой шубы в России в 2022 году
Изделие из меха канадской рыси стоит 17,7 млн рублей.
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Самая дорогая шуба, проданная в России в 2022 году, стоила 17,7 млн рублей и была сделана из меха канадской рыси. Об этом ТАСС в среду сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающем оператором маркировки «Честный знак», которой подлежат, в том числе, изделия из меха.
«По данным национальной системы цифровой маркировки “Честный знак”, самой дорогой шубой, которая была продана в России в 2022 году, стало изделие из меха канадской рыси. Ее купили в сентябре этого года в Подмосковье за 17,7 млн рублей. Страна производства — Россия», — рассказали в ЦРПТ.
Там также напомнили, что в 2021 году самым дорогим изделием из меха, купленным в стране, была тоже шуба из меха рыси, но зарубежного производства, и стоила она 24,9 млн рублей.
Цифровая маркировка меховых изделий была введена в России в 2016 году для борьбы с нелегальным оборотом на этом рынке. Как отметили в центре, после введения маркировки 90% предприятий по торговле шубами было выведено «из тени».
Маркировке также подлежит молочная продукция, вода, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. В настоящее время также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, медицинских изделий и антисептиков.