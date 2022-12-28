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10:21 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил, что повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий

Спикер Госдумы также напомнил, что в 2023 году вступит в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах и закон о создании Социального фонда.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум повысится с 1 января, что повлечет рост социальных пособий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — приводятся слова Володина в Telegram-канале Госдумы.

Спикер также напомнил, что в новом году вступит в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП), закон о создании Социального фонда.

«Это упростит получение господдержки. Пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению», — указано в сообщении.

Кроме того, с 1 января вступят в силу законы, позволяющие компаниям оплачивать налоги через единый налоговый счет, родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре, а также дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации.

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