Володин заявил, что повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум повысится с 1 января, что повлечет рост социальных пособий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.
«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — приводятся слова Володина в Telegram-канале Госдумы.
Спикер также напомнил, что в новом году вступит в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП), закон о создании Социального фонда.
«Это упростит получение господдержки. Пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению», — указано в сообщении.
Кроме того, с 1 января вступят в силу законы, позволяющие компаниям оплачивать налоги через единый налоговый счет, родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре, а также дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации.