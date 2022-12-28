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12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Экономист спрогнозировал курс валют в январе

На текущий момент курс рубля остается достаточно низким по отношению к доллару и евро в результате атаки на него спекулянтов, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Источник: Reuters

В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал курс валют, который ожидает нас через месяц.

В среду, 28 декабря, в начале основной сессии Московской биржи курс доллара превысил 71 рубль, евро поднимался выше 75,4 рубля.

По словам экономиста, на текущий курс влияет и то, что люди предъявляют повышенный спрос на зарубежную валюту, так как уезжают на каникулы за рубеж. «Кроме того, в конце года появились сообщения о том, что люди, заметив, что курс рубля к доллару снижается, опять вернулись к мысли, что это инвестиционный инструмент, и стали его активно скупать», — объяснил Беляев.

После праздников волна повышенного спроса спадет, и доллар вернется на экономически обусловленные позиции, убежден он. «Хотя мы в экономике в конце года чуть-чуть потеряли по отношению к США, тем не менее, не настолько, чтобы курс так обвалился. Это все вернется туда, где было месяц назад. Естественно что-то будет рублем потеряно, но не радикально — может быть, рубль-полтора. К 62−63 вернемся, скорее всего», — спрогнозировал экономист.

Евро может скорректироваться по отношению к рублю более радикально, чем доллар, предположил Беляев. По его мнению, в Европе пока не в полной мере развернулся кризис, связанный с топливно-энергетическими поставками и ростом цен. Экономист не исключил, что он проявится в полную меру в середине или ближе к концу января.

Российская валюта слабеет с начала декабря, когда вступили в силу эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти. За это время доллар и евро укрепились на десять рублей.

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