Российские банки запустят оплату по платежным стикерам в новом году

«Сбербанк тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах — платежный стикер с начала декабря, который можно приклеить на телефоны, в том числе на айфоны, и расплачиваться одним касанием», — рассказали в крупнейшем российском банке.
После завершения тестирования платежного стикера «Сбер» опробует его в пилотном режиме и в случае успеха может сделать доступным для клиентов банка. ВТБ также тестирует различные варианты наклеек для бесконтактной оплаты и планирует к запуску пилотную партию в начале следующего года. Тестирует новый сервис и банк «Дом. РФ». Новикомбанк стикеры тестировать пока не планирует.
«Московский кредитный банк завершает тестирование NFC-стикера и уже в январе планирует запустить технологию клиентов. Стикер можно будет наклеить на любой смартфон или к любой другой поверхности и оплачивать покупки привычным способом. Технология призвана повысить уровень удобства и комфорта клиентов в ежедневных платежах», — отмечают в кредитной организации.
Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых пропала возможность оплаты смартфоном, поясняют в «Абсолют банке». Тем не менее, по мнению банка, она в целом будет иметь успех ограниченное время, например, до появления цифрового рубля.
В целом никаких особых рисков у оплаты с помощью наклеек нет, отмечает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. «В стикере вшит все тот же NFC-чип, поэтому новых рисков нет, технология осталась та же», — поясняет директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.