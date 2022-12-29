Силуанов заявил, что в России больше не будет семей с доходом ниже прожиточного минимума

«В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми — так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке, и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет. Все они будут получать соответствующую поддержку от государства», — сказал глава Минфина.
Силуанов отметил, что эта форма поддержки будет оказываться и в будущем. «И такая форма поддержки учтена и на трехлетнем горизонте, и дальше. Это самое главное, пожалуй, что мы в сложный для страны период нашли ресурсы и оказали помощь нашим нуждающимся гражданам», — сказал министр.
Силуанов подчеркнул, что правительство и президент РФ Владимир Путин приняли решение в первую очередь поддержать нуждающихся россиян, были повышены размеры пенсий, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.