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02:04 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за ситуации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Наиболее состоятельные граждане России потеряли в 2022 году около $92,6 млрд из-за событий вокруг Украины. Такую версию изложило в четверг агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По его сведениям, в феврале совокупное состояние богатейших россиян сократилось на $46,6 млрд. После введения западными странами антироссийских санкций они потеряли еще $47 млрд.

Ранее в декабре агентство в Bloomberg Billionaires Index, который публикуется с 2012 года и рассчитывается на основе стоимости акций компаний, сообщило, что с начала текущего года состояние богатейших бизнесменов РФ сократилось почти на $74,3 млрд. В частности, акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял $9,3 млрд, его состояние сократилось до $8,7 млрд. Помимо этого, акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко лишился $8,48 млрд, его состояние уменьшилось до $13,9 млрд, а основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов обеднел на $7,79 млрд и имеет в своем распоряжении $21 млрд.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, Евросоюз, Великобритания, а также несколько других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

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