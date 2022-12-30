04:30 (мск), источник: Известия
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
Правила начисления нового сбора изменились.
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Налогом со вкладов в 2023-м будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%. Такими подсчетами поделились с «Известиями» участники рынка. Как сообщили в Минфине, дополнительных послаблений вводить не планируется и впервые налог по депозитам придется заплатить по итогам будущего года. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки. По ожиданиям аналитиков, в 2023-м при отсутствии шоков регулятор продолжит курс снижения этого показателя.
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021-го, однако минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога. Однако в следующем году послаблений уже не будет.
Правила начисления сбора также изменили. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе.
Ранее для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году — на 7,5%. Однако теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год.
Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до декабря 2024-го, уточнили в Минфине.
Справка «Известий»
Налог на доходы со вкладов впервые предложил ввести президент Владимир Путин в марте 2020 года на фоне пандемии. По его словам, все полученные по этому налогу дополнительные доходы должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Тогда предполагалось, что НДФЛ будут облагаться все доходы с депозитов, общий объем которых превышает 1 млн рублей.
При расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода. Так, у клиента может храниться в банке и менее 1 млн рублей, но ему всё равно придется заплатить НДФЛ на проценты, отметил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Он объяснил: если потребитель открыл годовой вклад в марте 2022-го под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тыс. рублей, то он получит доход 105 тыс. рублей в марте 2023-го.
Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс., а только в 30 тыс. При этом неважно, что основная часть срока депозита пришлась на 2022 год, когда налог не взимался.
По новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма, подчеркнул Дмитрий Амиров. Так, если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023-го, то клиенту придется уплатить по нему налог. При расчете будут учитываться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.
Вкладчику не придется рассчитывать налог самостоятельно и декларировать доход, рассказали в пресс-службе банка «Открытие». Всю информацию в ФНС предоставят банки, и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.
Объем средств на вкладах физлиц на конец 2022 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в пресс-службе Совкомбанка. Там отметили: доля клиентов, у который размер депозитов превышает 1 млн рублей, составляет примерно 20%. Будут ли они оплачивать налог, зависит от максимального размера ключевой ставки в следующем году и установленных процентов по вкладам.
Новая методика расчета налога на доходы со вкладов позволит минимизировать сборы для граждан, если будут происходить значительные колебания ставки Центробанка, объяснил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он отметил: учитывая экономическую нестабильность и резкие колебания ставки ЦБ в 2022-м, правительство изменило методику расчета.
Так, если ключевая ставка в 2023 году будет только снижаться и ее максимальный размер составит 7,5%, то необлагаемая сумма дохода будет равна 75 тыс. рублей, отметила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. Если же Банк России повысит ставку в следующем году, то увеличится и необлагаемая налогом сумма. При этом размер депозита значения не имеет, налог будет зависеть от реально полученного вкладчиком дохода по счетам во всех банках РФ, подчеркнула эксперт.
Вероятно, что в последующие периоды регулятор продолжит курс смягчения денежно-кредитной политики, ожидает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил: в отсутствие новых существенных рисков усиления инфляции ключевая ставка может быть снижена до 6,5%.
Сумму налога клиент сможет увидеть в личном кабинете налогоплательщика, она появится примерно в феврале 2024 года, сообщил Петр Гусятников.
По его словам, налоговая также будет рассылать квитанции по почте, однако лучше следить за этим самостоятельно, чтобы не пропустить письмо и не платить штраф. Учитываться будут доходы как по рублевым, так и по валютным вкладам. По последним размер дохода будет пересчитываться на рубли по курсу Центробанка на день получения процентов. При этом льготы в начислении этого налога не предоставляются, заплатить его придется также пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, уточнил Петр Гусятников.
В Центробанке и ФНС не ответили на запрос «Известий», рассматривается ли возможность продлить отмену налога на доходы со вкладов также на 2023 год.