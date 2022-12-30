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03:45 (мск), источник: © РИА Новости

ФТС назвала профицит внешней торговли России рекордным

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Источник: © РИА Новости

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов.

Первый замглавы ФТС признал, что таможенные органы уже сейчас наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России.

«По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре», — сказал Давыдов.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.

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