ФТС назвала профицит внешней торговли России рекордным

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов.
Первый замглавы ФТС признал, что таможенные органы уже сейчас наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России.
«По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре», — сказал Давыдов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.