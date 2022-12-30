ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям

«Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два-три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас речь идет о конкретных товарах: о нефтяной группе. Поэтому сколько здесь потребуется времени — не понятно. Но мне кажется, адаптация должна происходить быстрее, потому что нефть нужна», — отметил Давыдов.
Он признал, что в декабре после введения новых ограничений на российскую нефть наблюдается спад экспорта энергоносителей. Однако, он напомнил, что в 2022 году показатели внешней торговли России оказались очень волатильными.
«Например в начале года у нас был очень бурный рост, в январе-феврале ставили рекорды. Потом, в марте-апреле — резкий спад. Люди склонны драматизировать ситуацию, но мы понимали, что бизнес сейчас перестроится и пойдет работа», — сказал собеседник агентства.
Так, уже с мая, по его словам, началась стабилизация, а с июля наметилось планомерное, уверенное увеличение поставок на 1,5−2 процента в месяц.
«По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре. Но понятно же, что когда включается пакет санкций, идет настройка бизнеса. Неразумно для рынка тех же энергоносителей, который во многом является спекулятивным, убирать российское предложение — это все равно, что стрелять себе в ногу, или сразу в голову», — заявил Давыдов.
«Можно делать разные громкие заявления, но вот, например, в США снежный шторм — замерзло 50 человек у них. Если Западу своих людей не жалко, пусть и дальше делают вид, что не покупают у нас нефть и газ. Хотя, можно предположить, что в итоге через третьи руки наши энергоресурсы доходят и туда. Если они Кубу не задушили за 60 лет никакими блокадами, то нас закрыть — это просто невозможно», — заключил он.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.