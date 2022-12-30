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12:10 (мск), источник: Ведомости

Мантуров сообщил о снижении продаж автомобилей на 50%

Предварительно в 2022 г. продажи автомобилей в России упали на 50% по сравнению с показателем за прошлый год, до 800 000 единиц. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: Reuters

«По предварительным параметрам, мы предполагаем, что это будет около 800 000 автомобилей по году. Это снижение, по сути, на 50% от результатов прошлого года», — сообщил Мантуров (цитата по «Прайму»).

В то же время глава Минпромторга рассказал, что цены на автомобили продолжают стабилизироваться. По его словам, на текущий момент снижение стоимости по некоторым брендам достигает 18% по сравнению с мартовским скачком.

28 декабря Мантуров в интервью ТАСС сообщил, что продажи новых автомобилей по итогам 2022 г. составят около 800 000 единиц, а производство машин — более 600 000 штук.

В июле «Ведомости» со ссылкой на обзор консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России) писали, что продажи новых легковых автомобилей в 2022 г. в России могут составить от 760 000 до 1,09 млн штук. Это соответствует снижению рынка в диапазоне от 28 до 50%. Тогда аналитики компании отмечали, что «реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования».

Летом Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в России стабилизируется, а в течение года цены будут постепенно немного снижаться. В конце июня министр промышленности и торговли говорил, что стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25−30%.

В ноябре президент России Владимир Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян, несмотря на возникшие трудности. В декабре глава государства поручил правительству реализовать данное решение.

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