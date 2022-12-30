16:11 (мск), источник: Ведомости
Правительство продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса
В 2023 г. мораторий на проверки бизнеса сохранится. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», — добавили в правительстве.
Уточняется, что к таким объектам относятся социальные и промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, в которых есть максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что контрольные органы должны будут разработать и обнародовать индикаторы риска.
При этом, согласно новому постановлению, контрольный орган может отменить плановую проверку, если до этого проводился профилактический визит по обращению бизнеса.
Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта, постановление действовало до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.
В сентябре в Генпрокуратуре сообщили, что работают над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда. «Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
В начале декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что для снижения административной нагрузки на бизнес «сделано многое». В то же время, по ее словам, контролирующие органы переключились с предприятий на школы, детские сады и больницы. Спикер Совфеда отметила, что их «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией». В связи с этим Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом» и продолжить работу по сокращению проверяющих органов.