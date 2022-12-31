Кабмин установил цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ у OMV и Wintershall

Документ устанавливает предельную цену на газ, добытый на участках Ачимовских отложений (2550 рублей за 1 т).
Также устанавливается предельная цена на газ, добытый на Южно-Русском месторождении. До входа в систему магистрального газопроводного транспорта он составит 2390 рублей за 1 тыс. куб. м, а после входа — 5464 рубля за за 1 тыс. куб. м.
Кроме того, документ устанавливает предельные размеры платы за услуги, связанные с добычей газа, и предельный размер платы за услуги, связанные с добычей газового конденсата.
22 декабря президент России Владимир Путин утвердил запрет «Газпрому» до 1 октября 2023 года покупать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной правительством.