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22:05 (мск), источник: Ведомости

Запрет на экспорт риса из России продлили до 30 июня

Правительство России продлило запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 г., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса… и крупы рисовой… из Российской Федерации», — говорится в документе.

Данный запрет не затрагивает продукцию, экспортируемую в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию, а также вывозимую из страны для оказания гуманитарной помощи на основе соответствующих решений кабмина. Ограничения также не затронут поставки, реализуемые в рамках международных межправительственных соглашений, транзитные перевозки, а также поставки в формирования ВС России на территории иностранных государств.

Постановление вступает в силу 1 января.

В июле Минсельхоз принял решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

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