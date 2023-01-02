Миллер: «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай

Миллер в опубликованном в Telegram-канале компании заявлении отмечает, что перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией, в первую очередь — с Китаем, и на этом направлении «Газпром» усиливает свои позиции.
В частности, российский поставщик наращивает экспорт газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». По словам главы «Газпрома», в 2022 г. по просьбе Пекина поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, в итоге компания превысила свои годовые обязательства.
«Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 г. “Газпром” вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Это, безусловно, говорит о “Газпроме” как об ответственном поставщике и надежном партнере. А также о заинтересованности Китая, самого перспективного газового рынка, в поставках российского трубопроводного газа», — заявил председатель правления.
В этом же обращении Миллер сообщил, что в 2022 г. добыча газа составила 412,6 млрд куб. м., а компания основательно подготовилась к зиме: российские газохранилища были заполнены до очередного рекордного уровня — 72,662 млрд куб. м.
По итогам прошлого года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м, следует из заявления. При этом в 2021 г., как ранее отмечал Миллер, объем экспорта «Газпрома» достиг 185,1 млрд куб. м.
«Газпром» поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. По данным «РИА Новости», в 2020 г. поставки газа на китайский рынок составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 г. — 10,4 млрд куб. м. Как отмечает агентство, в 2025 г. ожидается выход на проектную годовую мощность в 38 млрд куб. м.
4 февраля «Газпром» и китайская нефтегазовая компания CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Отмечалось, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского трубопроводного газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м. Их объем достигнет в общей сложности 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири». В конце ноября прошлого года вице-президент CNPC Хуан Юнчжан призвал увеличить поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири».