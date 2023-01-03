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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

АвтоВАЗ получит российские активы Nissan

Подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» передаст АвтоВАЗу российские активы автоконцерна Nissan. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Источник: Reuters

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan более дорогие машины.

Лаура Кеффер

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