АвтоВАЗ получит российские активы Nissan

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan более дорогие машины.