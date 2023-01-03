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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Нефть подорожала до максимума почти за месяц

Нефть эталонной марки Brent на торгах во вторник, 3 января, подорожала до максимума почти за месяц. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Источник: Reuters

Согласно им, котировки Brent впервые с 5 декабря поднялись до 87 долларов за баррель. По такой цене торгуется топливо с поставками в марте. Апрельские фьючерсы стоят чуть дешевле — 86,6 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией котировки выросли на 1,3 и 1,2 процента соответственно.

Техасская WTI тем временем торгуется по 81,2 доллара за баррель. Такова цена контракта на поставки топлива в марте. Апрельские фьючерсы торгуются по 81,5 доллара за баррель. Топливо с поставками в эти месяцы подорожало на 1 и 1,2 процента соответственно.

Brent от TradingView

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность падения нефтяных котировок ниже потолка, установленного странами Запада для России. По словам аналитика, такое может произойти, а потому ограничение будут ежеквартально пересматривать.

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