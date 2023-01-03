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12:22 (мск), источник: Ведомости

Мантуров сообщил о поставке 340 000 комплектов экипировки для нужд СВО в 2022 году

В 2022 г. российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, получили 340 000 комплектов экипировки. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«340 000 комплектов было уже поставлено в прошлом году, в этом году будут поставляться большие объемы в силовые структуры в целом и, в частности, в вооруженные силы», — рассказал он.

Мантуров напомнил, что данная задача стала серьезным вызовом для российской промышленности, однако проблему удалось разрешить. Вице-премьер отметил, что к производству экипировки было подключено 500 предприятий «практически одномоментно».

Глава Минпромторга добавил, что для нужд СВО также необходимо кратно увеличить объемы производства в пороховой и боеприпасной отрасли. Он подчеркнул, что также требуется развитие беспилотной авиации.

25 октября на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей войск премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. Он призвал задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил улучшить качество оснащения российских войск и привести нормативы в соответствие с потребностями военных. В декабре Мишустин призвал наращивать темпы обеспечения нужд СВО, в том числе по направлениям экипировки, снаряжения, медицины и строительства инфраструктуры.

23 декабря Путин обозначил ключевую задачу для предприятий ОПК. Он заявил, что нужно в короткие сроки обеспечить российских военных вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением «в требуемом объеме и нужного качества».

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