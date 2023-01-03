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19:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция и Болгария подписали соглашение о поставках газа на 13 лет

Болгарская компания Bulgargaz подписала соглашение с турецкой Botas об импорте природного газа через приемные терминалы в Турции. Соглашение будет действовать 13 лет. Подписание документа прошло в здании правительства Болгарии в Софии.

Источник: Reuters

Болгария будет получать около 1,5 млрд куб. м газа в год, сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез на церемонии подписания соглашения. По его словам, в будущем объемы поставок могут увеличить.

«Детали договора были согласованы 24—25 декабря 2022 года, а сегодня с его подписанием мы даем новый старт масштабному сотрудничеству в области энергетики. Болгария получает возможность покупать природный газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции, что нам очень удобно, благодаря соглашению решена проблема с нехваткой инфраструктуры по разгрузке сжиженного газа», — сказал глава Минэнерго Болгарии Росен Христов (цитата по ТАСС).

Газ будет поставляться в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу. Он использовался для поставок российского газа в Турцию через Болгарию до запуска газопровода «Турецкий поток», пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Economic.

В апреле 2022 года российский «Газпром» прекратил поставки газа Bulgargaz из-за того, что компания отказалась платить за энергоноситель в рублях. Весной в Болгарии сообщали, что нашли альтернативные источники газа. Страна собиралась закупать сжиженный природный газ в США и природный газ в Азербайджане. В октябре министр экономики Болгарии Никола Стоянов говорил, что Болгария обеспечена газом на 12−14 месяцев.

Олеся Павленко

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