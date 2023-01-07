Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом

17 декабря лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна решила в ближайшее время стать глобальным центром ценообразования на газ.
«Сейчас Турция закрепила за собой статус транзитера азербайджанского газа. Но транзитом проходят только 10 миллиардов кубов: по миллиарду в Болгарию и Грецию и 8 миллиардов в Италию. Иранский газ транзитом в Европу не проходит. Остается только российский», — перечислил Юшков.
Аналитик убежден, что в конфликте между Россией и Западом Анкара пытается получить максимально возможное количество прибыли.
«Сейчас она договаривается с Кремлем о создании газового хаба, который изначально признан обезличить продаваемый газ. Потому что мы понимаем, что основная проблема нашего бизнеса на газовом рынке в Европе в том, что есть “токсичность” у газа, который идет из России. Никто не хочет покупать российский газ, потому что все боятся, что их заклюет европейская общественность», — отметил он.
В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».
Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. По словам политика, работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.