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07:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом

Турецкий хаб будет обезличивать газ, поэтому Евросоюз сможет покупать российское топливо, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность становления Анкары газовым хабом для Европы.

Источник: Reuters

17 декабря лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна решила в ближайшее время стать глобальным центром ценообразования на газ.

Два поставщика газа уже сейчас транзитом через Турцию проводят свое сырье в Европу.

Игорь Юшков
ведущий аналитик ФНЭБ

«Сейчас Турция закрепила за собой статус транзитера азербайджанского газа. Но транзитом проходят только 10 миллиардов кубов: по миллиарду в Болгарию и Грецию и 8 миллиардов в Италию. Иранский газ транзитом в Европу не проходит. Остается только российский», — перечислил Юшков.

Аналитик убежден, что в конфликте между Россией и Западом Анкара пытается получить максимально возможное количество прибыли.

«Сейчас она договаривается с Кремлем о создании газового хаба, который изначально признан обезличить продаваемый газ. Потому что мы понимаем, что основная проблема нашего бизнеса на газовом рынке в Европе в том, что есть “токсичность” у газа, который идет из России. Никто не хочет покупать российский газ, потому что все боятся, что их заклюет европейская общественность», — отметил он.

За счет газового хаба в Турции предполагается убрать эту «токсичность». Основная идея — передавать газ на границе, чтобы происходило обезличивание. Возможно, через этот хаб пойдет и иранский газ, и СПГ.

Игорь Юшков
ведущий аналитик ФНЭБ

В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. По словам политика, работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.

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