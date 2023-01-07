Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Согласно опубликованным данным, на данный момент Джек Ма и еще трое инвесторов владеют 53,46% Ant Group через Hangzhou Yunbo Investment. После реорганизации его доля составит всего 6,2% подсчитал Reuters. Как указывает агентство, Ma и девять других ее основных акционеров согласились больше не действовать согласованно при осуществлении права голоса и будут голосовать только независимо. Компания также заявила, что добавит пятого независимого директора в свой совет директоров, чтобы независимые директора составляли в нем большинство.
В октябре 2020 г. Джек Ма публично заявил, что финансовые регуляторы Китая душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост. В ноябре 2020 г. Ant Group готовилась к IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах, однако размещение было сорвано за пару дней до начала торгов после того, как регуляторы вызвали Джека Ма на допрос. Позднее Народный банк Китая также распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.
Как пишет Reuters, потеря Ма контроля над Ant Group знаменует завершение двухлетней реструктуризации финтех-гиганта, проходившей под надзором китайских регуляторов, собирающихся при этом наложить на компанию превышающий $1 млрд штраф. Главный актив Ant Group — одна из крупнейших платежных систем.
В апреле 2021 г. антимонопольные регуляторы Китая наложили на Alibaba рекордный для страны штраф в размере $2,78 млрд. Компания обвинялась в злоупотреблении своим положением на рынке и навязывании своих услуг пользователям «без права выбора».
В 2022 финансовом году (с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г.) общая выручка Alibaba выросла на 19% в годовом выражении и составила 853,1 млрд юаней (около $127,3 млрд). Прибыль за указанный период снизилась на 59% до 62 млрд юаней (около $9,2 млрд).