Казахстан получил подтверждение от России на экспорт 20 тыс. тонн нефти в Германию

«Сейчас первая партия — 20 тысяч тонн, предполагается (поставить за год.— “Ъ”) до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, — мы можем (поставить.— “Ъ”). Потребность, конечно, выше в Германии», — сказал Акчулаков журналистам (цитата по ТАСС).
«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», — добавил он.
Ранее министр заявлял, что Россия не препятствует поставкам нефти из Казахстана в Германию через российский трубопровод «Дружба».
В декабре немецкие власти говорили, что в 2023 году не собираются закупать российскую нефть, однако планируют импортировать по нефтепроводу «Дружба» нефть из Казахстана. Тогда же стало известно, что Казахстан собирается в январе прокачать по «Дружбе» 20 тыс. тонн нефти сорта KEBCO Blend с месторождения Карачаганак в Германию.