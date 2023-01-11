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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты: что вы дурака валяете?

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил главе Минпромторга Денису Мантурову за месяц «и не позже» закончить работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год. Глава государства заявил, что все оформляется слишком долго. На попытку Дениса Мантурова объяснить ситуацию, Владимир Путин ответил: «что вы в самом деле дурака-то валяете? Контрактов нет. А у вас все сверстано».

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«Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Ну нет на предприятиях контрактов на 2023 год. Че тут говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока», — сказал Путин.

Мантуров попытался объяснить президенту: «У Минпромторга есть контракты и по Министерству обороны и по гражданской линии, и ГТЛК, это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано с учетом испытаний, сертификации и программы импортозамещения».

Однако Владимир Путин продолжил: «Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну я же вам говорю. Ладно, давайте, когда закончим совещание, я свами поговорю, что мы с вами сейчас пикироваться будем?», — сказал президент.

Глава государства настаивал, что предприятия должны понимать свои перспективы и объем заказов, чтобы устанавливать необходимый объем производственных мощностей. «Когда будут паспорта, когда будут контракты?», — спросил президент.

Однако названный Мантуровым срок исполнения его не устроил и Владимир Путин обязал Минпромторг закончить всю работу в течение месяца.

В ходе своего выступления Денис Мантуров также рассказал, что 63 новых самолетов планируется поставить авиакомпании «Аэрофлот» по программе льготного лизинга воздушных судов в 2023—2025 годах. По его словам, на реализацию программы в текущем году планируется направить 175 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что у Владимира Путина нет серьезных нареканий к работе главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова и это был «обычный рабочий процесс».

Милена Костерева

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