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16:39 (мск), источник: ТАСС

Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что дисконт на российскую нефть вырос в январе в основном из-за подорожания фрахта. Эта ситуация будет временной, и скидка в дальнейшем сократится, сообщил он на совещании президенту России Владимиру Путину.

Источник: Reuters

«Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом начал постепенно падать и в два раза уменьшился», — сказал Новак.

«Сейчас основной риск — это, на мой взгляд, дисконт. Второе — это вводимые эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будет реагировать, будем докладывать, принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку», — подчеркнул вице-премьер.

Минэнерго РФ ранее сообщало, что не исключает принятия дополнительных мер по ограничению возможного дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Министерство будет мониторить цены на нефть и размер дисконта. Подробности по порядку мониторинга цен и дисконтов будут опубликованы в ближайшее время.

Министерство выступило с заявлением, комментируя материал агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на статистику Argus Media, отметило, что скидка на российскую нефть Urals по сравнению с Brent выросла до 50%. По их данным, 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель в балтийском порту Приморск, в тот же день цена нефти марки Brent составляла $78,57 за баррель.

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