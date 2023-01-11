Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах

«То есть 16 242 рубля», — уточнила она в эфире телеканала «Россия 24» после совещания с президентом России Владимиром Путиным.
МРОТ вводится на территории новых регионов впервые.
Вице-премьер также рассказала о величине прожиточного минимума в новых субъектах.
«Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно», — заявила Голикова.
Она пояснила, что называет эти цифры, так как сравнивается показатель новых регионов с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.
«Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», — отметила Голикова.
Изменения будут также и в вопросе оплаты труда бюджетников, для которых введут новую тарифную сетку зарплат.
При этом два разряда из нее вводятся для низкооплачиваемых работников, и их размер будет ниже минимального уровня. Но такие бюджетники будут получать дополнительные выплаты.
«И таким образом на территориях новых регионов не должно быть ни одного работника бюджетной сферы, у которого заработная плата будет ниже МРОТ», — уточнила Голикова.
Кроме того, поменяется и назначение пенсий.
«Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу», — добавила вице-премьер.
Она отметила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти органы помогут с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.
В среду президент России Владимир Путин обсудил с кабмином меры социальной поддержки граждан в новых субъектах страны.