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18:29 (мск), источник: © РИА Новости

Голикова рассказала о размере МРОТ и прожиточного минимума в новых регионах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: © РИА Новости

«То есть 16 242 рубля», — уточнила она в эфире телеканала «Россия 24» после совещания с президентом России Владимиром Путиным.

МРОТ вводится на территории новых регионов впервые.

Вице-премьер также рассказала о величине прожиточного минимума в новых субъектах.

«Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно», — заявила Голикова.

Она пояснила, что называет эти цифры, так как сравнивается показатель новых регионов с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.

«Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», — отметила Голикова.

Изменения будут также и в вопросе оплаты труда бюджетников, для которых введут новую тарифную сетку зарплат.

При этом два разряда из нее вводятся для низкооплачиваемых работников, и их размер будет ниже минимального уровня. Но такие бюджетники будут получать дополнительные выплаты.

«И таким образом на территориях новых регионов не должно быть ни одного работника бюджетной сферы, у которого заработная плата будет ниже МРОТ», — уточнила Голикова.

Кроме того, поменяется и назначение пенсий.

«Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу», — добавила вице-премьер.

Она отметила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти органы помогут с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.

В среду президент России Владимир Путин обсудил с кабмином меры социальной поддержки граждан в новых субъектах страны.

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