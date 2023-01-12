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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Концерн «Калашников» сообщил о рекордных за 20 лет объемах выпуска оружия в 2022 году

Концерн «Калашников» в 2022 году выполнил рекордный за последние 20 лет план оружейного производства. Выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, сообщила пресс-служба концерна.

Источник: Концерн «Калашников»

За прошедший год концерн выполнил 45 контрактов государственного оборонного заказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. «Это самые большие договоры в истории предприятия», — подчеркнула пресс-служба.

Концерн также сообщил о выпуске новых изделий, освоенных в 2022 году на оружейном производстве. Среди них:

  • 7,62×54-мм снайперская винтовка Чукавина;
  • 5,56-мм автомат Калашникова АК-19;
  • 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20;
  • карабин охотничий самозарядный «Сайга-9» в варианте с элементами ЭВО;
  • карабин охотничий самозарядный TR3 в варианте с элементами ЭВО.

В «Калашникове» также заявили о наращивании объемов выпуска инструментального производства на 8% по сравнению с 2021 годом. Дивизион станкостроения выпустил продукции в объеме, равном общему объему производства за три предыдущих года — с 2019-го по 2021-й, добавили в пресс-службе.

В ноябре «РИА Новости» сообщило о том, что концерн «Калашников» назначен координатором поставок элементов боевой экипировки российской армии. Теперь поставщики обязаны отчитываться перед компанией о поставках бронежилетов, шлемов и другой продукции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эрдни Кагалтынов

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