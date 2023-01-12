Концерн «Калашников» сообщил о рекордных за 20 лет объемах выпуска оружия в 2022 году

За прошедший год концерн выполнил 45 контрактов государственного оборонного заказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. «Это самые большие договоры в истории предприятия», — подчеркнула пресс-служба.
Концерн также сообщил о выпуске новых изделий, освоенных в 2022 году на оружейном производстве. Среди них:
В «Калашникове» также заявили о наращивании объемов выпуска инструментального производства на 8% по сравнению с 2021 годом. Дивизион станкостроения выпустил продукции в объеме, равном общему объему производства за три предыдущих года — с 2019-го по 2021-й, добавили в пресс-службе.
В ноябре «РИА Новости» сообщило о том, что концерн «Калашников» назначен координатором поставок элементов боевой экипировки российской армии. Теперь поставщики обязаны отчитываться перед компанией о поставках бронежилетов, шлемов и другой продукции.