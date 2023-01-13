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02:33 (мск), источник: Известия

Кредитный портфель россиян впервые превысил 27 трлн рублей

Объем долгов населения перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022 года, составил рекордные 27,09 трлн рублей, следует из статистики Центробанка (ЦБ), которую проанализировали «Известия».

Источник: Известия

Показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, или почти на 2,5 трлн рублей. Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой, сообщили в ЦБ. Там добавили: на начало 2023 года объем потребительских ссуд составил порядка 12 трлн рублей.

Долговой портфель россиян увеличился более чем на 12%, что стало довольно значительным ростом для прошлого года, отметил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Он подчеркнул, что лидером оказались программы ипотеки: портфель таких ссуд увеличился на 37%. Это связано с действием государственных программ жилищного кредитования, а также совместных предложений банков и застройщиков с маркетинговыми нулевыми ставками.

В российских банках подтвердили рост кредитного портфеля граждан в 2022 году, однако не отметили значительного повышения уровня просроченной задолженности. При этом эксперты увидели риски роста закредитованности населения. В 2023 году уровень просроченной задолженности вырастет примерно на 15−20%, ожидает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

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