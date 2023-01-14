В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС

«Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены», — сказал аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. Выступление транслировалось в социальных сетях.
По мнению аль-Кааби, до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.