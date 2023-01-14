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16:10 (мск), источник: © РИА Новости

В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС

ДОХА, 14 янв — РИА Новости. Газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение и поможет стабилизировать цены, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Источник: AP 2022

«Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены», — сказал аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. Выступление транслировалось в социальных сетях.

По мнению аль-Кааби, до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.

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