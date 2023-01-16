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10:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Иран обсуждают создание общего стейблкойна на золоте

Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщил «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

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Источник: Reuters

По его словам, токен будет обеспечен золотом, то есть речь идет о создании стейблкойна. Он считает, что уместно создать такой токен с Ираном, потому что это более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии. Господин Бражников напомнил, что в этом году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. Планируется, что на этой базе может заработать и токен.

Стейблкойн — криптовалюта, стоимость которой привязана к «классическим» деньгам или драгметаллам.

Переговоры по токену подтвердил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он добавил, что на государственном уровне эту тему начнут обсуждать только после того, как в России одобрят использование криптовалюты. Он утверждает, что использование Россией и Ираном цифровой валюты при товарообороте имеет преимущество над использованием SWIFT.

В августе 2022 года Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте. Речь шла о поставках на $10 млн. Глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак говорил о планах страны широко использовать криптовалюту во внешней торговле. В 2021 году аналитическая компания Elliptic сообщала, что на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга криптовалют, что может обеспечивать стране в общей сложности около $1 млрд в год, позволяя ей обходить санкции.

Лаура Кеффер

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