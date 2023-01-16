В ЦБ сообщили, что освобождение от отчетности по МСФО не затронет банки

«Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)», — сообщил РБК представитель Банка России.
Регулятор считает, что такая мера позволит снизить затраты НКО и НФО на подготовку и аудит финансовых отчетностей по МСФО. Послабление возможно, отметил представитель ЦБ, в связи с масштабом деятельности подобных организаций и незначительным объемом их операций.
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Одним из его авторов стал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. 13 января комитет внес ряд поправок (не касающихся МСФО) и рекомендовал направить документ в Банк России для получения заключения. Господин Аксаков заявил РБК, что в законопроекте подразумевались «все банки».