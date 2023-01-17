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18:38 (мск), источник: РБК

ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет

Центробанк видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил РБК представитель регулятора. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, говорят эксперты.

Источник: РИА "Новости"

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе “Знай своего клиента”, — отметили в ЦБ.

Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций уже опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов, сообщил РБК представитель консалтинговой компании ФБК. Краткое описание схемы появилось в профильном телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ». РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Как устроен выпуск инвестиционных монет

Банк России выпускает инвестиционные монеты из драгоценных металлов с 1996 года. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла — со временем она может вырасти, что дает инвестиционный доход. Их чеканят монетные дворы в Москве и Санкт-Петербурге, продажа осуществляется через банки, но монеты также можно заложить в ломбард или продать с рук.

В отличие от физического золота и серебра, монеты пользовались популярностью из-за отсутствия НДС при продаже (весной 2022 года в России отменили НДС и для золотых и серебряных слитков). Стоимость обратного выкупа монет из драгметаллов у клиентов кредитные организации определяют самостоятельно. Самая популярная инвестмонета — «Георгий Победоносец» из золота номиналом 50 ₽ За все время ее существования с 2006 по 2022 год ЦБ выпустил 6,2 млн таких монет, следует из статистики регулятора.

Как работает схема и можно ли с ней бороться

Выглядит схема следующим образом, объясняют в ФБК: «Организация, которой необходимо обналичить денежные средства, перечисляет определенную сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату работ, услуг, товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет. После этого проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются». Совокупный объем обналичивания по такому механизму неизвестен, но «такие операции обычно проводятся в размере 10−25 млн руб. каждая», добавляют консультанты.

Вряд ли схема «может как-то существенно повлиять на объемы обнала», скептичен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский: «Тиражи инвестиционных монет ограничены, самих отчеканенных инвестиционных монет, находящихся в обороте, не так много, существуют сервисы и биржи, с помощью которых можно достаточно легко определить рыночную стоимость той или иной монеты, поэтому существенно завысить или занизить стоимость одного экземпляра при совершении сделки в банке сложно».

Обналичивание с помощью инвестиционных монет «представляется крайне невыгодным в краткосрочной перспективе, поскольку такие сделки имеют рисковый характер», говорит адвокат коллегии Pen & Paper Алена Гришкова. Во-первых, банки могут предложить их обратный выкуп по ценам, устанавливаемым банком самостоятельно, исходя в основном из стоимости драгоценного металла на момент выкупа, то есть монеты — финансово нестабильный инструмент. Во-вторых, если человек владел монетой менее трех лет, то при продаже он должен будет заплатить еще и 13% НДФЛ с разницы между первоначальной и последней ценой монеты.

Чтобы обналичить значительный объем, нужны «либо очень редкие и дорогие инвестиционные монеты, либо большой объем относительно недорогих, а это значит, что для этого каким-то лицам необходимо совершать большой объем операций», добавляет Жарский. «То есть если некто принесет в банк инвестиционные монеты на несколько миллиардов рублей, то банк может просто отказаться от заключения сделки, поскольку ему такой объем просто не нужен», — заключает он.

Вариантов противодействия этой схеме «не так много», указывают в ФБК. Среди них — усиление мер контроля за операциями с признаками фиктивности: продажа и покупка монет компаниями, чья деятельность не связана с финансовым посредничеством и инвестициями, крупный размер сделки (10−25 млн руб.), продажа инвестиционных монет банку физическими лицами, имеющими признаки подставных лиц (дропов) и т. д.

Бороться со схемой можно с помощью обязательных проверок приобретателей и продавцов монет со стороны банков, считает Гришкова. Для этого, полагает она, нужно «требовать от продавцов монет предоставить всю цепочку сделок по переходу права собственности на монеты».

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