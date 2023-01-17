«Газпром» снова сократил поставки газа через Украину

«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС “Суджа”, — 32,6 млн куб. м на 17 января. Заявка на ГИС “Сохрановка” отклонена», — сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов (цитата по «РИА Новости»).
С 11 мая «Оператор ГТС Украины» объявил об отказе принимать российский газ на этой точке входа, аргументировав это наступлением форс-мажорных обстоятельств.
С началом 2023 года «Газпром» сократил поставки газа через станцию «Суджа». 2 января объем прокачки составлял 42,4 млн куб. м, 3 января — 42,2 млн куб. м, 4-го — 37,8 млн куб. м, 5-го — 37,6 млн куб. м. С 6 января подача газа через Украину осуществлялась на уровне 35,5 куб. м. Незначительное сокращение зафиксировано 14 января, тогда объем прокачки составил 35,4 куб. м, на таком уровне показатели держались до 16 января.
Отметим, что снижение поставляемых объемов происходит на фоне падения цен на газ. Сегодня, 17 января, биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 августа 2021 года.
Экспорт «Газпрома» на зарубежные рынки по итогам 2022 года сократился на 46% и составил минимальные в истории компании 100,9 млрд куб. м. Сокращение экспорта может продолжиться и в 2023 году, при этом доля «Газпрома» на рынке Евросоюза окажется в два раза меньше, чем у США.