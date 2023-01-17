15:02 (мск), источник: © РИА Новости
Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам.
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В первую очередь, президент предложил обсудить ключевые показатели в экономике как в стране, так и на глобальных рынках. Он подчеркнул, что фактическая динамика в этой сфере в прошлом году была позитивной.
По словам Путина, ВВП за 11 месяцев снизился лишь на 2,1 процента, по итогам года ожидается уменьшение на 2,5 процента.
Глава государства также призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах. Что касается последнего, то, как подчеркнул Путин, некоторые предприятия перешли на круглосуточную работу, набрав серьезные обороты.
Помимо этого, президент обратил внимание на ситуацию в ряде отраслей производства, ориентированных на внешний рынок. В частности, речь зашла об обстановке в сфере лесопереработки. Путин призвал в кратчайшие сроки отказаться от экспорта круглого леса и поставлять его только на внутренний рынок. Также он заявил о необходимости провести отдельное совещание по этому вопросу.
Глава государства также коснулся темы энергоресурсов. По его словам, несмотря на санкции, добыча нефти выросла примерно на два процента. В свою очередь, из-за увеличения мировых цен на газ российские предприятия увеличили платежи в бюджет на десять процентов.
Путин также указал на проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в некоторых регионах. Он поручил местным властям и правительству исправить ситуацию в этой сфере. Президент отметил, что инфляция прямо влияет на доходы россиян, и призвал добиться ощутимого повышения их прибыли.