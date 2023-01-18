Россиянам рассказали о росте пособий и соцвыплат в феврале

По словам Сулим, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат с 7600 до 8500 рублей, единовременную выплату при рождении ребенка — с 20 400 до 22 900 рублей, пособие участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — с 3100 до 3500 рублей.
Увеличатся выплаты и кавалерам трех степеней ордена Славы, Героям Советского Союза и России — с 74 600 до 83 500 рублей. Герои Труда будут получать по 61 500 рублей вместо 55 000 рублей, заявила юрист.
Ранее член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала, что с 1 января вводятся трудовые книжки нового образца, однако никакой необходимости в замене документа нет — все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений.