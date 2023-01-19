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10:52 (мск), источник: © РИА Новости

В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты концерна «Созвездие» разработали новый способ защиты информации, который также поможет защитить оборудование радиосвязи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Источник: © РИА Новости

«Новый способ защиты передачи данных <…> не позволит системам извлечения информации противника опознать перехваченные фрагменты сигнала как переданные одним и тем же оборудованием. Кроме того, такой метод в несколько раз снижает эффективность определения противником <…> принадлежности средств радиосвязи, а также других излучающих радиотехнических систем, что сокращает риск их огневого поражения», — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, перехваченную информацию можно распознать по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты значительно искажает эту структуру.

Так, на передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и намеренно искажают. Номер функции искажения определяют по случайному числу которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях.

«Частоту сформированного сигнала повышают или понижают до необходимого значения, после чего сигнал усиливают и излучают в пространство. Принимающая станция расшифровывает принятый сигнал в соответствии с номером используемой функции искажений», — пояснили в компании.

Этот способ защиты информации вошел в топ-100 лучших изобретений Роспатента за 2022 год.

Холдинг «Росэлектроника» входит в госкорпорацию «Ростех».

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