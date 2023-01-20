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02:48 (мск), источник: ТАСС

В Саудовской Аравии заявили о продолжении работы с Россией по нефти

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией и заявил, что Эр-Рияд продолжит взаимодействовать с Москвой в различных сферах, в том числе по нефти.

Источник: AP 2022

«У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником [доходов], но она также важна для мирового сообщества. Мы видим, что наши энергоносители значительно подскочили в цене после эскалации [конфликта на Украине], мы смогли относительно стабилизировать [цены на] нефть. Это очень важно», — сказал он 19 января в Давосе в интервью телеканалу Bloomberg Television.

«Мы собираемся взаимодействовать с Россией по этому вопросу, мы собираемся взаимодействовать с Россией <…> по поиску пути разрешения конфликта [на Украине]. Вы знаете, у нас есть другие темы с Россией, по которым мы работаем», — продолжил министр, добавив, что королевство работает и с Украиной, которая является крупным торговым партнером Эр-Рияда.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 года договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. На заседании 4 декабря страны альянса решили сохранить действующий план по добыче нефти.

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