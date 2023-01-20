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13:14 (мск), источник: © РИА Новости

«Победа» отказалась изменить подход к провозке багажа после решения суда

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») после решения суда не изменит общий подход к провозке ручной клади и багажа, но уточнит правила по дамским сумкам и портфелям, сообщила компания, отметив, что эти изменения могут отразиться на тарифах.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с судебными решениями “Победа” исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее — ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах “Победы” не изменится», — говорится в сообщении.

Лоукостер отмечает, что по результатам встречи руководителей «Победы» и Ространснадзора согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения авиакомпанией ранее выданных предписаний. «Уточнение формулировок сделает правила более простыми и понятными, а вносимые изменения не окажут влияния на тарифную политику перевозчика, ориентированную на обеспечение максимальной доступности авиапутешествий для клиентов», — отметили в компании.

В 2018 году лоукостер установил 2 альтернативных варианта провоза ручной клади. Пассажиры сами выбирают, какой использовать. В соответствии с решениями суда «Победа» уточнит собственные правила провоза дамской сумки и портфеля и исключит указание на их габариты, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади (4×36x30 см). Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что в салоне можно перевозить крупногабаритные вещи, подчеркнули в лоукостере. «Победа» также сохранит и второй вариант: можно взять на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36×30x27 см).

«Этот способ провоза личных вещей основан на справедливом распределении между клиентами мест для размещения ручной клади: указанные габариты получены путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест на воздушном судне. “Победа” по-прежнему рекомендует клиентам использовать данный вариант как наиболее понятный и удобный. Ранее “Победа” неоднократно обращала внимание уполномоченных органов на необходимость устранения разночтений в отдельных положениях ФАП-82 в части перевозки ряда вещей сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и продолжит выступать с соответствующей инициативой», — говорится в релизе.

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