Большинство зарубежных компаний в Турции в 2022 году открыли россияне

По его данным, всего в 2022 году в Турции было создано 20 135 компаний с иностранным капиталом, что является рекордным показателем с 2010 года.
Как следует из статистики сообщества турецких деловых кругов, в прошлом году в республике были зарегистрированы 1 363 фирмы с российским участием (140 акционерных обществ и 1 223 общества с ограниченной ответственностью). На втором месте расположился Иран (1,3 тыс. компаний), на третьем — ФРГ (484 фирмы).
Анатолийское агентство уточняет, что иностранные граждане вкладывали капитал главным образом в сектор оптовой торговли Турции, в котором в 2022 году было открыто 3 070 компаний. За ним следуют сектор недвижимости (1 043) и сфера коммерческих и иных услуг (938).
Из числа фирм с иностранным капиталом 62% приходится на Стамбул (12 462 компании). За ним следуют Анталья (1 648) и Анкара (821).