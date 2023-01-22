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11:00 (мск), источник: ТАСС

Большинство зарубежных компаний в Турции в 2022 году открыли россияне

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. компаний создано в 2022 году в Турции с участием России, которая обошла по числу учрежденных фирм с иностранным капиталом Иран и Германию. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Союза палат и товарных бирж страны.

Источник: AP 2022

По его данным, всего в 2022 году в Турции было создано 20 135 компаний с иностранным капиталом, что является рекордным показателем с 2010 года.

Как следует из статистики сообщества турецких деловых кругов, в прошлом году в республике были зарегистрированы 1 363 фирмы с российским участием (140 акционерных обществ и 1 223 общества с ограниченной ответственностью). На втором месте расположился Иран (1,3 тыс. компаний), на третьем — ФРГ (484 фирмы).

Анатолийское агентство уточняет, что иностранные граждане вкладывали капитал главным образом в сектор оптовой торговли Турции, в котором в 2022 году было открыто 3 070 компаний. За ним следуют сектор недвижимости (1 043) и сфера коммерческих и иных услуг (938).

Из числа фирм с иностранным капиталом 62% приходится на Стамбул (12 462 компании). За ним следуют Анталья (1 648) и Анкара (821).

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