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19:08 (мск), источник: ТАСС

Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем месторождении не позднее октября 2024 года

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Власти Нидерландов планируют прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене не позднее октября 2024 года. Об этом заявил статс-секретарь министерства экономики и политики в области климата королевства Ханс Вейлбриф в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

Источник: Reuters

По его словам, наиболее предпочтительным сценарием для нидерландских властей является закрытие этого месторождения уже в текущем году, однако энергетический кризис в Европе может вынудить их продлить его эксплуатацию до октября 2024 года, несмотря на существующие угрозы землетрясений. Издание добавило, что с 1980-х годов в этом районе ежегодно фиксируют до 100 подземных толчков, в том числе магнитудой до 3,6.

Гронингенское месторождение, где добыча газа ведется с 1963 года, на пике в 2013 году давало более 50 млрд куб. м газа. В настоящее время по решению правительства производство на нем ограничено 2,8 млрд куб. м газа в год. Оператором месторождения является компания NAM, созданная совместно Royal Dutch Shell и Exxon Mobil.

Вейлбриф заявил, что Нидерланды не будут испытывать дефицита газа после закрытия Гронингенского месторождения в свете заключенных сделок об импорте газа из США, Норвегии и Катара. При этом он заметил, что потребление газа в 2022 году в Нидерландах сократилось на 22% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем чиновник отметил, что нидерландское правительство намерено принять стимулирующие меры для привлечения компаний к разработке новых газовых месторождений в Северном море.

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