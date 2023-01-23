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11:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На финансовый рынок возвращаются альтернативные платежные инструменты

На этой неделе на российский рынок выходит новый платежный инструмент — стикер, который можно наклеить на смартфон. Банки, анонсировавшие его появление еще в декабре, говорят о большом спросе и рассчитывают продать в этом году миллионы устройств. Но эксперты считают, что интерес к стикерам, а также кольцам и браслетам с тем же функционалом, появившийся на фоне ухода иностранных платежных сервисов, долго не продержится.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ближайшее время несколько крупных банков собираются предложить клиентам платежные стикеры. Альфа-банк планирует сделать это 23 января, МКБ — «в течение пары недель». О тестировании этого платежного форм-фактора также говорят в Сбербанке, ВТБ, Почта-банке. Первым о намерении внедрить новый инструмент в середине декабря 2022 года объявил Тинькофф-банк, но до последнего времени все еще проводил тестирование с участием сотрудников.

Платежные стикеры с NFC-чипом (Near Field Communication, «связь ближнего действия») позволяют совершать бесконтактную оплату с помощью смартфона.

Модуль NFC представляет собой небольшую плоскую катушку с миниатюрной микросхемой и антенной, сигнал от которой принимает смартфон. Принцип его работы основан на электромагнитной индукции, а сама связь имеет совсем небольшой радиус действия. Чтобы оплатить покупку платежным стикером, нужно поднести к терминалу смартфон, на который он наклеен.

По словам руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, спрос на стикеры предопределен тем, что клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты смартфоном. «Это особенно актуально для пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет аналогов заблокированного ApplePay», — поясняет он. «Это безопасно — у стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать в случае потери», — заверили в Альфа-банке.

Несколько компаний, занимающихся производством платежных карт, подтвердили «Ъ», что наблюдают «повышенный спрос» на платежные стикеры со стороны банков. Одновременно вырос спрос на платежные кольца, браслеты, брелоки и прочие аксессуары.

Директор по продуктам компании АЛИОТ Андрей Пилишенко связывает тенденцию с уходом международных платежных систем из РФ, когда у пользователей пропала возможность платить с помощью различных Pay’s (Apple Pay, Huawei Pay и т. д.).

112,6 триллиона рублей

составил объем операций платежными картами за девять месяцев 2022 года.

По оценке Пилишенко, в ближайшие месяцы «доля стикеров будет составлять около 70% среди всех платежных форм-факторов, при этом в абсолютном выражении продажи колец, брелоков и браслетов будут также расти». По его словам, в настоящее время по стикерам «в проработке находятся заказы на десятки и сотни тысяч штук, по остальным форм-факторам средний заказ — несколько тысяч устройств». В Тинкофф-банке считают, что в этом году спрос на стикеры TinkoffPay превысит несколько миллионов.

Вместе с тем, говорит «Ъ» источник на платежном рынке, знакомый с предлагаемой технологией, с использованием подобных устройств «связаны определенные трудности, из-за которых они не получили широкого распространения раньше, хотя появились на российском рынке еще в начале 2010-х годов». По его словам, например, в кольце антенна, с помощью которой сигнал от чипа проходит на терминал, расположена так, что если его подносить к терминалу перпендикулярно, то сигнал может не пройти. У стикера могут быть другие проблемы — у смартфона есть собственная антенна, которая может войти в конфликт с антенной стикера, и тут будет важно, на какую часть смартфона или чехла окажется наклеено устройство.

«Основная сложность в том, что клиенты в случаях, когда устройство не сработало и платеж не прошел, начнут звонить в колл-центр, и если таких звонков будет хотя бы 5%, это может уничтожить всю экономику продвижения этих форм-факторов», — пояснил собеседник «Ъ».

Эксперты также скептически настроены в отношении долгосрочных перспектив входящих в моду платежных форм-факторов. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что они «вряд ли смогут занять заметную долю на платежном рынке в условиях активного продвижения сервисов СБП, не поддерживаемых данными форм-факторами».

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, скорее всего, такие решения останутся нишевыми. «На сегодня нигде в мире нет рынка, где такие формы бы заняли заметную долю», — отмечает он. По прогнозу Сергея Хромова, платежные стикеры и аксессуары будут востребованы клиентами на горизонте до двух лет, а в будущем им на смену придут отечественные решения для оплаты смартфоном, которые пока находятся в разработке.

Максим Буйлов

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